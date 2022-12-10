В Україні впали продажі електромобілів — Finance.ua

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В Україні впали продажі електромобілів

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В Україні впали продажі електромобілів
В Україні впали продажі електромобілів
У листопаді українці придбали понад 2,2 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на +33% більше, ніж у листопаді минулого року та на −12,6% менше, ніж у жовтні-2022. Тобто, продажі електромобілів знижуються четвертий місяць поспіль, після піку в липні.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Зважаючи на терористичні атаки росії на українську критичну інфраструктуру та проблеми із постачанням електроенергії минулого місяця, такі показники можна вважати навіть непоганими. Адже, попри усі ризики, хоч і у менших кількостях, українці продовжують купувати електричні авто.
Динаміка продажів електромобілів в&nbsp;Україні, листопад 2021&nbsp;&mdash; листопад 2022
Динаміка продажів електромобілів в Україні, листопад 2021 — листопад 2022, Інфографіка: eauto.org.ua
Більшість електромобілів у жовтні (55,5%, 1194 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Через досить низьку купівельну спроможність, українці обирають вживані машини через їх нижчу вартість. Додатковим бонусом електромобілів є їх безплатне розмитнення.
На внутрішньому ринку придбали 32% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (688 шт.).
Натомість частка продажів нових електроавто зростає уже четвертий місяць поспіль: у жовтні показник зафіксований на рівні 11,5% (282 шт.) від загальної кількості. Це лише на 5 авто менше у порівнянні з травнем, коли на фоні паливної кризи українці придбали найбільше нових електромобілів.

ТОП найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

Уже традиційно лідером на внутрішніх перепродажів вживаних електромобілів залишається Nissan Leaf, який випереджає номер 2 рейтингу більш ніж удвічі: 186 угод купівлі-продажу у порівнянні з 79 шт. у Volkswagen ID.4.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua

ТОП імпортованих вживаних електромобілів

Лідером «свіжопригнаних» електромобілів залишається Nissal Leaf (246 шт.). На друге місце піднялася Tesla Model 3 (129 шт.), натомість Volkswagen ID.4 (111 шт.), значну частину яких привозять з Китаю, опустився на третю сходинку.
При цьому, судячи із динаміки, ця модель має усі шанси стати лідером імпорту «електричок» з-за кордону у майбутньому. Варто також зауважити, що значну частину цих моделей привозять з Китаю.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua

Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками жовтня утримує Volkswagen ID.4 (96 шт.). Друге місце, як і у вересні, посіла Honda M-NV (26 шт.), а третє — Hyundai Ioniq 5 (17 шт.). Четверту та п’яту позиції зайняли ще дві моделі цього німецького бренду: EQS (17 шт.) та EQC (14 шт.).
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua

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За матеріалами:
Finance.ua
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