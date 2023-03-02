В Україні впала середня вартість сільськогосподарської землі — Finance.ua

В Україні впала середня вартість сільськогосподарської землі Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

В Україні впала середня вартість сільськогосподарської землі

Із 24 лютого до 1 березня укладено 52 693 угоди на ринку землі. Вони охоплюють площу в 99 534 га.

Про це свідчать дані Мін’юсту.

Найактивнішими регіонами (за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини) стали Дніпропетровщина (10,2 тис. га), Полтавщина (10 тис. га), Кіровоградщина (10 тис. га), Вінниччина (9,9 тис. га), Хмельниччина (9,7 тис. га).

За останній місяць було укладено 8386 правочинів у межах ринку землі за площею в понад 17,3 тис. га.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 153 659 земельних угод за площею в 344 061 га.

Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5702 нотаріуси. Усього заяв — 6425, із них погоджено — 5579, відмову отримали 846. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Де найбільше продають і купують землю? Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:

Харківщина (40,8 тис. га),

Дніпропетровщина (31,5 тис. га),



Полтавщина (28,5 тис. га);



Кіровоградщина (28,3 тис. га);



Хмельниччина (21,5 тис. га).

А що з цінами

Середня ціна 1 га землі в Україні становить 39 тис. грн. Такий показник отримано на основі 125 397 угод із продажу землі за площею в 284 483 га.

У лютому 2023 року гектар землі за договорами купівлі-продажу найвище оцінювався в Івано-Франківській області — 167 900 грн, Львівській — 128 143 грн, Київській — 74 573, Вінницькій — 60 805 і Закарпатській — 50 264.

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