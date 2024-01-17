В Україні вартість молока б'є рекорди: які наразі ціни — Finance.ua
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В Україні вартість молока б'є рекорди: які наразі ціни

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У другому півріччі 2023 року ціни на молоко суттєво зросли — як у гривні, так і у перерахунку на євро. Про це повідомили у Спілці молочних підприємств України.
Так, у грудні ціни на молоко-сировину перевищили рівень у 15 грн/кг, тоді як ще у липні складали в середньому 11,6 грн/кг, тобто відбулося зростання на 30%.
«Грудневий рівень ціни молока-сировини в Україні, у перерахунку на євро та з урахуванням середньоєвропейських базисів поставки (€41,4/100 кг), — є найвищим як мінімум за останні десять років», — підкреслили експерти.
Вони додали, що ціна вище €40/100 кг (а саме €40,7/100 кг) спостерігалась в Україні за цей період лише одного разу — у листопаді 2021 року — і це було наслідком значної ревальвації гривні у другій половині 2021 року.
Аналітики зазначають, що у 2023 році відповідний рівень ціни було також досягнуто у листопаді, проте у грудні 2023 року, на відміну від ситуації дворічної давнини, ціни продовжили своє зростання (ще + 2%), сягнувши історичного максимуму.
«Як наслідок, різниця між рівнем цін в Україні та країнах ЄС протягом року постійно скорочувалася. Якщо у квітні-травні ціна молока-сировини в Україні становила 70% від середнього показника по ЄС та, зокрема, Польщі, то із жовтня вона складає вже близько 90% і постійно скорочується», — наголошують вони.
Як зазначають експерти, це негативно впливає на цінову доступність молокопродуктів вітчизняного виробництва, а отже, й на їх конкурентоспроможність, а також на рівень витрат населення на цей вид харчових продуктів.
За матеріалами:
УНІАН
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