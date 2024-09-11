В Україні третій тиждень поспіль дешевшають яблука — Finance.ua

В Україні третій тиждень поспіль дешевшають яблука Вчора 05:25 — Особисті фінанси

В Україні третій тиждень поспіль дешевшають яблука

Наразі якісні сортові яблука надходять у продаж за ціною 12−18 гривень/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

«Низький попит на яблука і збільшення пропозиції цих фруктів осінніх сортів, змушують українських садівників знижувати відпускні ціни в даному сегменті. Дана тенденція на українському ринку спостерігається вже третій тиждень поспіль», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, у продаж в основному надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для зберігання, тому садівники прагнуть реалізувати їх першочергово і знижують опускні ціни на дану продукцію.

Наразі ціни на яблука в Україні вже фактично опустилися до рівня цін в аналогічний період минулого року.

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