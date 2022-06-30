В Україні суд арештував корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій — Finance.ua

В Україні суд арештував корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій Вчора 15:15 — Казна та Політика

В Україні суд арештував корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, СБУ

За ініціативи Служби безпеки України арештовані корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій.

Про це СБУ повідомляє у Телеграмі

Як встановила спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора.

«У бізнес-колах рф цього чоловіка називають „железным мальчиком“. Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств», — ідеться в повідомленні.

У 2016 році бізнесмен отримав від президента рф володимира путіна відзнаку «За благодеяние».

Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт.

Це стосується, зокрема корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31,5 млн грн; коштів у розмірі понад 3 млн грн і 106 тис. доларів США, які перебували на банківських рахунках.

Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

За даними ЗМІ , ідеться про компанію TUI, повʼязану з російським бізнесменом Олексієм Мордашовим.

Укрінформ За матеріалами:

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