В Україні суд арештував корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій — Finance.ua

В Україні суд арештував корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій
За ініціативи Служби безпеки України арештовані корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій.
Про це СБУ повідомляє у Телеграмі.
Як встановила спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора.
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«У бізнес-колах рф цього чоловіка називають „железным мальчиком“. Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств», — ідеться в повідомленні.
У 2016 році бізнесмен отримав від президента рф володимира путіна відзнаку «За благодеяние».
Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт.
Це стосується, зокрема корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31,5 млн грн; коштів у розмірі понад 3 млн грн і 106 тис. доларів США, які перебували на банківських рахунках.
Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
За даними ЗМІ, ідеться про компанію TUI, повʼязану з російським бізнесменом Олексієм Мордашовим.
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