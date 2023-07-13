В Україні створять єдину базу санкцій: Рада ухвалила закон — Finance.ua

В Україні створять єдину базу санкцій: Рада ухвалила закон Сьогодні 17:30 — Казна та Політика

В Україні створять єдину базу санкцій: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила законопроект, яким пропонується створити єдиний державний реєстр санкцій.

Про це повідомила директорка Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих у Facebook

За її словами, за допомогою створення такого реєстру влада зможе вимагати належного дотримання обмежень, які вже запровадила Україна.

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«Досі єдиної публічної бази санкцій не існувало — банки вели свої бази даних, нотаріуси, реєстратори свої - усі викручувалися, як могли. Для мене це питання, яке потрібно було вирішити ще дев’ять років тому. Проте, незважаючи на очевидність проблеми, чомусь не було достатньої рушійної сили», — зазначила Багатих.

База санкцій буде відкрита та загальнодоступна для всіх громадян, її будуть вести двома мовами — українською та англійською.

У реєстрі, згідно із законом, розмістять таку інформацію:

підстави для застосування, зміни чи скасування санкцій;

перелік санкцій, що застосовуються до кожної особи;

органи, відповідальні за виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування санкцій;

список осіб, щодо яких застосовано санкції, та відомості для їхньої ідентифікації;

відомості про суб'єкт внесення пропозиції щодо застосування санкції;

інші відомості, зазначені у положенні про державний реєстр санкцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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