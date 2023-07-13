В Україні створять єдину базу санкцій: Рада ухвалила закон — Finance.ua

В Україні створять єдину базу санкцій: Рада ухвалила закон
Верховна Рада ухвалила законопроект, яким пропонується створити єдиний державний реєстр санкцій.
Про це повідомила директорка Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих у Facebook.
За її словами, за допомогою створення такого реєстру влада зможе вимагати належного дотримання обмежень, які вже запровадила Україна.
«Досі єдиної публічної бази санкцій не існувало — банки вели свої бази даних, нотаріуси, реєстратори свої - усі викручувалися, як могли. Для мене це питання, яке потрібно було вирішити ще дев’ять років тому. Проте, незважаючи на очевидність проблеми, чомусь не було достатньої рушійної сили», — зазначила Багатих.
База санкцій буде відкрита та загальнодоступна для всіх громадян, її будуть вести двома мовами — українською та англійською.
У реєстрі, згідно із законом, розмістять таку інформацію:
- підстави для застосування, зміни чи скасування санкцій;
- перелік санкцій, що застосовуються до кожної особи;
- органи, відповідальні за виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування санкцій;
- список осіб, щодо яких застосовано санкції, та відомості для їхньої ідентифікації;
- відомості про суб'єкт внесення пропозиції щодо застосування санкції;
- інші відомості, зазначені у положенні про державний реєстр санкцій.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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