В Україні стартував наступний етап медреформи — Finance.ua

В Україні стартував наступний етап медреформи Вчора 19:14 — Казна та Політика

В Україні стартував наступний етап медреформи

В Україні створять нову структуру медичних закладів. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Відповідно до нового підходу, закладів охорони здоров’я в кожній області об’єднають в один госпітальний округ. Округ своєю чергою поділять на госпітальні кластери з урахуванням:

меж населених пунктів, громад, районів;

географічних особливостей регіону та стану автомобільних доріг;

чисельності населення, захворюваності і смертності;

навантаження на медичних працівників та фахівців із реабілітації.

Також новий підхід передбачатиме поділ лікарень на надкластерні, кластерні та загальні лікарні.

«Ми розпочинаємо інфраструктурний етап реформи охорони здоров’я та остаточно прощаємося із „совком“ як у підходах до формування мережі лікарень, так й у візуальному сприйнятті самих лікарень та їхньому матеріально-технічному оснащені. Формування мережі лікарень у госпітальному окрузі за кластерним принципом чітко визначить, в яких лікарнях яке обладнання і в якій кількості повинно бути», — розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами міністра, найпростіші випадки лікуватимуться якомога ближче до пацієнта, в загальних лікарнях. У складніших випадках — пацієнта доставлятимуть у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги.

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