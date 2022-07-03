В Україні стартував наступний етап медреформи — Finance.ua

В Україні стартував наступний етап медреформи
В Україні створять нову структуру медичних закладів. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Відповідно до нового підходу, закладів охорони здоров’я в кожній області об’єднають в один госпітальний округ. Округ своєю чергою поділять на госпітальні кластери з урахуванням:
- меж населених пунктів, громад, районів;
- географічних особливостей регіону та стану автомобільних доріг;
- чисельності населення, захворюваності і смертності;
- навантаження на медичних працівників та фахівців із реабілітації.
Також новий підхід передбачатиме поділ лікарень на надкластерні, кластерні та загальні лікарні.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐
«Ми розпочинаємо інфраструктурний етап реформи охорони здоров’я та остаточно прощаємося із „совком“ як у підходах до формування мережі лікарень, так й у візуальному сприйнятті самих лікарень та їхньому матеріально-технічному оснащені. Формування мережі лікарень у госпітальному окрузі за кластерним принципом чітко визначить, в яких лікарнях яке обладнання і в якій кількості повинно бути», — розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За словами міністра, найпростіші випадки лікуватимуться якомога ближче до пацієнта, в загальних лікарнях. У складніших випадках — пацієнта доставлятимуть у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги.
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