В Україні стабілізувалися ціни на алкоголь та сигарети: в Нацбанку назвали причину — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні стабілізувалися ціни на алкоголь та сигарети: в Нацбанку назвали причину

Особисті фінанси
34
В Україні стабілізувалися ціни на алкоголь та сигарети.
На це є, як мінімум, дві причини: збільшення вартості гривні та певне пожвавлення чорного ринку, повідомлять у прес-службі Національного банку України.
«Стрімке сповільнення зростання цін на алкогольні напої пояснюється помірним попитом та поліпшенням курсових очікувань на тлі ефекту бази порівняння. Тютюнові вироби дорожчали дещо повільніше. Крім курсового чинника, це, ймовірно, відображало тиск з боку тіньової пропозиції», — повідомили в Нацбанку.
Голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, що буде поступово вичерпуватися ефект бази порівняння, що сприяв значному зниженню інфляції в першому півріччі. Крім того, на динаміку повпливає підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального.
Раніше голова НБУ прогнозував, що у цьому році інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, а в наступні роки — повернеться до однознакового рівня.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.