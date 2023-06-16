В Україні стабілізувалися ціни на алкоголь та сигарети: в Нацбанку назвали причину — Finance.ua

В Україні стабілізувалися ціни на алкоголь та сигарети: в Нацбанку назвали причину Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

В Україні стабілізувалися ціни на алкоголь та сигарети.

На це є, як мінімум, дві причини: збільшення вартості гривні та певне пожвавлення чорного ринку, повідомлять у прес-службі Національного банку України.

«Стрімке сповільнення зростання цін на алкогольні напої пояснюється помірним попитом та поліпшенням курсових очікувань на тлі ефекту бази порівняння. Тютюнові вироби дорожчали дещо повільніше. Крім курсового чинника, це, ймовірно, відображало тиск з боку тіньової пропозиції», — повідомили в Нацбанку.

Голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, що буде поступово вичерпуватися ефект бази порівняння, що сприяв значному зниженню інфляції в першому півріччі. Крім того, на динаміку повпливає підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального.

Раніше голова НБУ прогнозував, що у цьому році інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, а в наступні роки — повернеться до однознакового рівня.

УНІАН За матеріалами:

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