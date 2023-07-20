В Україні спростили процедуру прийому документів у замовників будівництва — Finance.ua

В Україні спростили процедуру прийому документів у замовників будівництва Сьогодні 15:12

В Україні спростили процедуру прийому документів у замовників будівництва

Відтепер для подачі повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи декларації про готовність об'єкта до експлуатації через ЦНАП у разі наявності занесених до Реєстру даних про супровідні документи замовникам не потрібно подавати скановані копії цих документів.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Як було раніше? Раніше працівники ЦНАП сканували такі документи, при цьому часто сканкопії могли бути неякісними, подекуди — деякі сторінки могли бути пропущеними. У свою чергу це призводило до неможливості реєстрації документів та поверненню на доопрацювання.

Що тепер? Відтепер працівники ЦНАП у спеціальній формі в ЄДЕССБ вносять лише номери документів замовника (будівельного паспорта, схеми намірів забудови тощо), заявка заповнюється системою і дані автоматично перевіряються. Наразі така форма прийняття документів в ЄДЕССБ працює в тестовому режимі.

Відтак замовник будівництва для подання документів для повідомлення про початок будівельних робіт повинен надати представнику ЦНАП відомості про:

номер будівельного паспорта чи номер схеми намірів забудови;

кадастровий номер земельної ділянки;

паспортні дані замовника та ідентифікаційний код.

Для подання декларації про готовність до експлуатації об'єкта:

кадастровий номер земельної ділянки;

паспортні дані замовника та ідентифікаційний код;

номер технічної інвентаризації;

номер повідомлення про початок будівельних робіт.

З цим вдосконаленням, система ще на етапі подання заявки може виявити помилки в документах, а відтак замовник зможе їх одразу виправити.

При автозаповненні даних значно скорочується час на опрацювання заявки та усувається проблема допущення помилок чи неповноти відомостей, що призводило до підстав для повернення на доопрацювання документів.

Крім того, якщо документи були видані до початку функціонування електронної системи і вони не внесені в ЄДЕССБ, потрібно буде надати повний пакет документів для їх сканування і внесення в систему.

За старим зразком (тобто за відсутності внесення супровідних документів) залишається подача документів на отримання:

декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду;

декларації про готовність об'єкта до експлуатації (по амністії);

повідомлення щодо виконання підготовчих робіт на об'єкті.

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