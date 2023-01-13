В Україні спростять управління багатоквартирними будинками — Finance.ua

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В Україні спростять управління багатоквартирними будинками

Особисті фінанси
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В Україні спростять управління багатоквартирними будинками
В Україні спростять управління багатоквартирними будинками
Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, який вдосконалює процедури прийняття рішень співвласниками багатоквартирних будинків.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
«Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт „Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками“ (№ 7029). Прийняття законопроєкту надасть можливість власникам житла оперативно приймати важливі рішення з управління своїм будинком, навіть коли співвласники виїхали в інші регіони чи країни та фізично не знаходяться вдома», — йдеться в повідомленні.
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Зокрема, йдеться про рішення щодо ефективного використання спільного майна, а також участі у програмі Фонду енергоефективності.
Серед нововведень, які передбачені законопроєктом, — запровадження можливості направлення електронних повідомлень про проведення зборів за згодою співвласників.
Крім того, співвласникам нададуть можливість проводити збори повністю або частково у режимі відеоконференції та голосувати онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
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Також знижується поріг голосів (до 50%) для прийняття рішень щодо управління будинком, за винятком питань від’єднання від мереж централізованого надання послуг.
У Мінрегіоні зазначають, що процес голосування уніфікується як для будинків з ОСББ, так і для тих, де ОСББ ще не створено.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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