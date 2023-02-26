В Україні скоротився імпорт нових і вживаних автобусів: статистика за 2022 рік — Finance.ua
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В Україні скоротився імпорт нових і вживаних автобусів: статистика за 2022 рік

Технології&Авто
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В Україні скоротився імпорт нових і вживаних автобусів: статистика за 2022 рік
В Україні скоротився імпорт нових і вживаних автобусів: статистика за 2022 рік
В Україну було імпортовано 1272 одиниці автобусів і мікроавтобусів у 2022 році.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Митна вартість усіх імпортованих в Україну автобусів у 2022 році склала 38,9 млн доларів. Проти попереднього року кількість ввезених автобусів скоротилася на 31%, а загальна митна вартість — на 26%.
Нові автобуси займають 15% від загальної кількості у 2022 році. Понад 70% із них імпортували з Туреччини (131 авто) на суму понад 7 млн доларів.
Німеччина стала найбільшою постачальницею автобусів із пробігом. З цієї країни імпортували 457 автобусів загальною митною вартістю майже 10 млн доларів.
На ринку легкових автомобілів спостерігається схожа тенденція. Проти 2021 року кількість ввезених авто в Україну зменшилася на 38%.
За матеріалами:
Фокус
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