В Україні скасували підвищення тарифів на воду — Finance.ua

В Україні скасували підвищення тарифів на воду Сьогодні 10:50 — Особисті фінанси

В Україні скасували підвищення тарифів на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала раніше ухвалену постанову про підвищення тарифів на водопостачання.

Таке рішення було ухвалене під час засідання комісії 30 грудня.

Зокрема, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що попереднє рішення про підвищення тарифів було ухвалене через різне розуміння його змісту членами комісії.

«Під час оформлення рішення щодо вказаного питання з’ясувалось, що у зв’язку з великою кількістю зауважень та пропозицій до проєкту рішень, тривалого їх обговорення, початку повітряної тривоги, рішення, які було запропоновано для голосування, члени комісії зрозуміли по-різному та, відповідно, голосували за різні проєкти», — пояснив посадовець.

Ущаповський також додав, що запропоноване рішення суттєво відрізняється від проєкту, який був оприлюднений на сайті НКРЕКП.

«Тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури цих тарифів», — підкреслив він.

Відтак НКРЕКП відправила на доопрацювання проєкти рішень щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Довідка Finance.ua.

26 грудня НКРЕКП запропонувала у два етапи підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 10-30% в залежності від регіону. Відповідно до оприлюдненого документа, перший етап здорожчання був запланований із 1 січня 2023 року, другий — з липня 2023 року;

27 грудня НКРЕКП ухвалила відповідну постанову про підвищення тарифів на водопостачання;

у НКРЕКП зазначили, що підвищення тарифів спровоковане кількома факторами: подорожчанням електроенергії, зносом мережі, зменшенням обсягів реалізації та збільшенням видатків на оплату праці.

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