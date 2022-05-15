В Україні різко подорожчало м'ясо: названо нові ціни — Finance.ua
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В Україні різко подорожчало м'ясо: названо нові ціни

Вчора 20:21Особисті фінанси
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В Україні у травні у порівнянні з минулим місяцем змінилися ціни на м’ясо.
Куряча гомілка подорожчала з 62,90 грн/кг до 64,90 грн/кг, куряче філе — з 115,73 грн/кг до 119,90 грн/кг. А куряче стегно, навпаки, подешевшало — з 92,30 грн/кг до 89,90 грн/кг.
Майже на 8 грн подорожчав кілограм свинячої грудинки — наразі коштує в середньому 117,45 грн. Подорожчав також і свинячий ошийок — з 158,94 грн/кг до 162,44 грн/кг. Майже не змінились ціни на свинячі лопатку і шашлик — коштують в середньому 117,45 грн/кг і 144,50 грн/кг відповідно. А ціни на підчеревину знизились з 118,74 грн/кг до 114,45 грн/кг, на свинячі ребра — з 123,39 грн/кг до 117,50 грн/кг.
Разом з тим кілограм гуляшу з яловичини подорожчав з 242,28 грн до 247,45 грн. Яловичі ребра в ціні не змінились і коштують 160 грн/кг.
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За матеріалами: УНІАН
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