В Україні реформують систему державного резерву — Finance.ua
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В Україні реформують систему державного резерву

Казна та Політика
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В Україні реформують систему державного резерву
В Україні реформують систему державного резерву
Верховна Рада підтримала проект закону про державні резерви. За урядовий проект закону проголосували 255 депутатів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Проект №9079 має на меті реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву.
«Чинні засади функціонування державного матеріального резерву, порядок його формування та використання ґрунтуються на застарілих принципах і не враховують сучасних змін у ситуації, в якій перебуває Україна», — йдеться в пояснювальній записці.
Документом передбачається:
  • розмежувати державний матеріальний резерв та мобілізаційний резерв, а також пропонується чітке визначення балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву;
  • передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;
  • законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;
  • удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;
  • передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;
  • ввести варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб'єктів господарювання;
  • встановити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;
  • звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, від сплати судового збору;
  • створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.

Довідка Finance.ua:

  • у лютому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що реформа державних резервів необхідна, щоб Україна в будь-який момент часу була забезпечена всіма першочерговими речами;
  • як пояснив прем'єр-міністр, попередній держрезерв, який існував з 1991 року, довгий час залишався нащадком радянської системи. Сьогодні ж пропонується докорінно змінити підхід до його роботи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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