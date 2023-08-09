В Україні реформують систему державного резерву — Finance.ua

В Україні реформують систему державного резерву Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

В Україні реформують систему державного резерву

Верховна Рада підтримала проект закону про державні резерви. За урядовий проект закону проголосували 255 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram

Проект № 9079 має на меті реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву.

«Чинні засади функціонування державного матеріального резерву, порядок його формування та використання ґрунтуються на застарілих принципах і не враховують сучасних змін у ситуації, в якій перебуває Україна», — йдеться в пояснювальній записці.

Документом передбачається:

розмежувати державний матеріальний резерв та мобілізаційний резерв, а також пропонується чітке визначення балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву;

передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;

законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;

удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;

передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;

ввести варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб'єктів господарювання;

встановити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;

звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, від сплати судового збору;

створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.

Довідка Finance.ua:

у лютому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що реформа державних резервів необхідна, щоб Україна в будь-який момент часу була забезпечена всіма першочерговими речами;

як пояснив прем'єр-міністр, попередній держрезерв, який існував з 1991 року, довгий час залишався нащадком радянської системи. Сьогодні ж пропонується докорінно змінити підхід до його роботи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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