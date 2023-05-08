В Україні прийняли державний стандарт для біометану — Finance.ua

В Україні прийняли державний стандарт для біометану Сьогодні 15:34 — Енергетика

В Україні прийняли державний стандарт для біометану

Державне підприємство «УкрНДНЦ» прийняло державний стандарт щодо закачування біометану в газові мережі — як розподільні, так і магістральні. У документі детально визначені технічні характеристики біометану для подачі в мережу. Він був розроблений відповідно до вимог ЄС фахівцями Регіональної газової компанії.

Новий стандарт відповідає базовому технічному стандарту ЄС, який використовується для визначення вимог до якості біометану та вмісту у ньому хімічних сполук. Відтепер ДСТУ EN 16723-1:2023 «Природний газ і біометан в транспорті та біометан для закачування в мережу природного газу» став частиною українського законодавства. На його основі видаватимуться технічні умови на приєднання біометанових заводів до газорозподільних мереж.

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Цей державний стандарт, затверджений ДП «УкрНДНЦ». Усі оператори мереж можуть використовувати його в роботі. Це важливо з точки зору розвитку ринку та технічного удосконалення процедур і регламентів, що завжди було однією із ключових цілей РГК як виробничо-технологічної компанії.

«Біометан в силу свого походження містить компоненти, яких немає у природному газі — наприклад, кремній, амоній, фторовані сполуки тощо. Вони можуть впливати на газорозподільну систему. Українське законодавство донедавна не враховувало ці специфічні якості біометану», — зазначив керівник напрямку декарбонізації РГК Ігор Гоцик.

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УНІАН За матеріалами:

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