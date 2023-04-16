В Україні проводяться перевірки автомобілів на блокпостах: що мають знати водії — Finance.ua

В Україні проводяться перевірки автомобілів на блокпостах: що мають знати водії Сьогодні 05:01 — Особисті фінанси

В Україні проводяться перевірки автомобілів на блокпостах: що мають знати водії

В Україні вже зараз не так багато блокпостів, як раніше. У Києві та області їх вже майже не залишилося, в інших областях вони все ще є. Особливо в тих областях, що межують з територіями, де ведуться бойові дії.

Тому в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вирішили нагадати як правильно проходити процедуру контролю на блокпостах.

В міністерстві зазначили, що для того, щоб перевірка пройшла швидко і не завдала незручностей жодній із сторін, слід дотримуватися кількох нескладних правил.

Деякі з цих правил відомі ще з початку війни, деякі потрапили до списку пізніше.

Правила проходження блокпостів

наближаючись до облаштованого блокпоста, треба зменшити швидкість і підготувати свої документи;

зніміть відеореєстратор та приберіть мобільний телефон, якщо він лежить поряд з лобовим склом;

зупиніться біля знака або напису «СТОП». Вимкніть фари та увімкніть «аварійку»;

зачекайте, доки вам подадуть сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під’їжджайте до військових, поліцейських або працівників тероборони;

не виходьте з машини, якщо вас не просили. Спілкуйтеся зі службовцем, що перевіряє вас, опустивши бічне скло;

на вимогу уповноваженої особи дозвольте огляд багажника та салону автомобіля;

від’їжджайте від блокпоста лише після дозволу перевіряльника. Робіть це повільно, адже різке підвищення швидкості може спричинити підозру.

Крім того у Мінреінтеграції повідомили, що під час проходження блокпоста можуть перевірити документи всіх, хто перебуває в машині, особисті речі, сам автомобіль, багаж та вантаж.

Перевірку можуть проводити уповноважені особи — представники:

Національної поліції України;

Служби безпеки України;

Національної гвардії України;

Збройних сил України;

Державної прикордонної служби України;

Державної міграційної служби України;

Державної митної служби України.

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