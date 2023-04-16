В Україні проводяться перевірки автомобілів на блокпостах: що мають знати водії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні проводяться перевірки автомобілів на блокпостах: що мають знати водії

Особисті фінанси
5450
В Україні проводяться перевірки автомобілів на блокпостах: що мають знати водії
В Україні проводяться перевірки автомобілів на блокпостах: що мають знати водії
В Україні вже зараз не так багато блокпостів, як раніше. У Києві та області їх вже майже не залишилося, в інших областях вони все ще є. Особливо в тих областях, що межують з територіями, де ведуться бойові дії.
Тому в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вирішили нагадати як правильно проходити процедуру контролю на блокпостах.
В міністерстві зазначили, що для того, щоб перевірка пройшла швидко і не завдала незручностей жодній із сторін, слід дотримуватися кількох нескладних правил.
Деякі з цих правил відомі ще з початку війни, деякі потрапили до списку пізніше.
Правила проходження блокпостів
  • наближаючись до облаштованого блокпоста, треба зменшити швидкість і підготувати свої документи;
  • зніміть відеореєстратор та приберіть мобільний телефон, якщо він лежить поряд з лобовим склом;
  • зупиніться біля знака або напису «СТОП». Вимкніть фари та увімкніть «аварійку»;
  • зачекайте, доки вам подадуть сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під’їжджайте до військових, поліцейських або працівників тероборони;
  • не виходьте з машини, якщо вас не просили. Спілкуйтеся зі службовцем, що перевіряє вас, опустивши бічне скло;
  • на вимогу уповноваженої особи дозвольте огляд багажника та салону автомобіля;
  • від’їжджайте від блокпоста лише після дозволу перевіряльника. Робіть це повільно, адже різке підвищення швидкості може спричинити підозру.
Крім того у Мінреінтеграції повідомили, що під час проходження блокпоста можуть перевірити документи всіх, хто перебуває в машині, особисті речі, сам автомобіль, багаж та вантаж.
Перевірку можуть проводити уповноважені особи — представники:
  • Національної поліції України;
  • Служби безпеки України;
  • Національної гвардії України;
  • Збройних сил України;
  • Державної прикордонної служби України;
  • Державної міграційної служби України;
  • Державної митної служби України.
За матеріалами:
Автотема
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.