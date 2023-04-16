В Україні проводяться перевірки автомобілів на блокпостах: що мають знати водії — Finance.ua

В Україні проводяться перевірки автомобілів на блокпостах: що мають знати водії
В Україні вже зараз не так багато блокпостів, як раніше. У Києві та області їх вже майже не залишилося, в інших областях вони все ще є. Особливо в тих областях, що межують з територіями, де ведуться бойові дії.
Тому в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вирішили нагадати як правильно проходити процедуру контролю на блокпостах.
В міністерстві зазначили, що для того, щоб перевірка пройшла швидко і не завдала незручностей жодній із сторін, слід дотримуватися кількох нескладних правил.
Деякі з цих правил відомі ще з початку війни, деякі потрапили до списку пізніше.
Правила проходження блокпостів
- наближаючись до облаштованого блокпоста, треба зменшити швидкість і підготувати свої документи;
- зніміть відеореєстратор та приберіть мобільний телефон, якщо він лежить поряд з лобовим склом;
- зупиніться біля знака або напису «СТОП». Вимкніть фари та увімкніть «аварійку»;
- зачекайте, доки вам подадуть сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під’їжджайте до військових, поліцейських або працівників тероборони;
- не виходьте з машини, якщо вас не просили. Спілкуйтеся зі службовцем, що перевіряє вас, опустивши бічне скло;
- на вимогу уповноваженої особи дозвольте огляд багажника та салону автомобіля;
- від’їжджайте від блокпоста лише після дозволу перевіряльника. Робіть це повільно, адже різке підвищення швидкості може спричинити підозру.
Крім того у Мінреінтеграції повідомили, що під час проходження блокпоста можуть перевірити документи всіх, хто перебуває в машині, особисті речі, сам автомобіль, багаж та вантаж.
Перевірку можуть проводити уповноважені особи — представники:
- Національної поліції України;
- Служби безпеки України;
- Національної гвардії України;
- Збройних сил України;
- Державної прикордонної служби України;
- Державної міграційної служби України;
- Державної митної служби України.
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