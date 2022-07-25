В Україні продають монету з однією особливістю за 17 тисяч гривень (фото) — Finance.ua
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В Україні продають монету з однією особливістю за 17 тисяч гривень (фото)

Особисті фінанси
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В Україні виставили на продаж срібну монету номіналом в одну гривню, відчеканену в далекому 1992 році.
Відповідний лот з’явився на профільному сайті Violity.
Її головною особливістю є те, що монету було перечеканено з номіналу в 50 копійок. «Перечекан із „полтініка“ із погано проявленою гуртовим написом. Хуліганка тих часів...», — пише продавець з Львівщини.
В Україні продають монету з однією особливістю за 17 тисяч гривень (фото)
За його даними, монета більша в діаметрі, оскільки сам гурт номіналу в 50 копійок не зазнав втручань та чеканився за відсутності відповідного кільця.
В Україні продають монету з однією особливістю за 17 тисяч гривень (фото)
Продавець оцінив таку монету в 17 тисяч гривень ($577).
Нещодавно в Україні випустили пам’ятні монети, присвячені пісні «Ой, у лузі червона калина».
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За матеріалами:
УНІАН
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