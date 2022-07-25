В Україні продають монету з однією особливістю за 17 тисяч гривень (фото) — Finance.ua

В Україні продають монету з однією особливістю за 17 тисяч гривень (фото) Вчора 17:30 — Особисті фінанси

В Україні виставили на продаж срібну монету номіналом в одну гривню, відчеканену в далекому 1992 році.

Відповідний лот з’явився на профільному сайті Violity

Її головною особливістю є те, що монету було перечеканено з номіналу в 50 копійок. «Перечекан із „полтініка“ із погано проявленою гуртовим написом. Хуліганка тих часів...», — пише продавець з Львівщини.

За його даними, монета більша в діаметрі, оскільки сам гурт номіналу в 50 копійок не зазнав втручань та чеканився за відсутності відповідного кільця.

Продавець оцінив таку монету в 17 тисяч гривень ($577).

Нещодавно в Україні випустили пам’ятні монети, присвячені пісні «Ой, у лузі червона калина».

УНІАН За матеріалами:

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