В Україні презентували портал про реформу містобудування — Finance.ua

В Україні презентували портал про реформу містобудування Сьогодні 21:35

Міністерство розвитку громад та територій України презентувало портал про реформу містобудування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку відомства у Facebook

Як йдеться в повідомленні, на порталі можна ознайомитися з концепцією законопроекту № 5655, його основними положеннями, переглянути відео обговорень проекту, а також отримати відповіді на найпоширеніші запитання.

«Законопроект № 5655 пропонує максимальну відкритість та прозорість в будівельній сфері. Ми дотримуємось таких же принципів і щодо імплементації цієї реформи. Саме тому презентуємо портал, де є вся необхідна інформація про реформу і є можливість отримати зворотній звʼязок. Разом з тим ми продовжуємо системну роботу з представниками експертної громадськості та міжнародними партнерами для імплементації реформи», — зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, міністерство зацікавлено в тому, щоб реформа не була «кабінетною», адже пропоновані зміни докорінно змінять будівельну сферу, а отже вплинуть на кожного громадянина.

Нагадаємо, раніше в грудні Верховна рада підтримала законопроект № 5655, який запускає комплексну реформу містобудування.

Зокрема, він передбачає максимальну цифровізацію документів та процесів, автоматизацію багатьох процедур та посилення відповідальності за незаконні дії.

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