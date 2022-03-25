В Україні повістки до військкомату отримуватимуть порушники ПДР та комендантської години — Finance.ua

В Україні повістки до військкомату отримуватимуть порушники ПДР та комендантської години

Вчора 08:31 — Особисті фінанси

В Україні повістки до військкомату отримуватимуть порушники ПДР та комендантської години

Чоловікам призовного віку, які порушили комендантську годину та є грубими порушниками правил дорожнього руху патрульна поліція вручає повістки у військкомати.

Про це заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«Шановні громадяни призовного віку. Патрульна поліція оголошує безпрецедентну акцію. На час війни всіх нечемних на блок-постах, порушників комендантської години і грубих порушників ПДР очікує спеціальний приз», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, окрім адміністративної відповідальності, такі порушники отримуватимуть ще й направлення на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням у підрозділи ЗСУ.

«Агресію і непокору у військовий час потрібно спрямовувати на спротив ворогу. Перші переможці вже отримали свої призи», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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