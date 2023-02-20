В Україні починаються продажі нового гібридного кросовера Nissan (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні починаються продажі нового гібридного кросовера Nissan (фото)

Фондовий ринок
112
Компанія «Ніссан Мотор Україна» оголосила про початок продажів у своїй дилерській мережі кросовера Nissan Qashqai з м’якою гібридною системою MHEV.
В Україні починаються продажі нового гібридного кросовера Nissan (фото)
Про це пише пресслужба компанії.
На український ринок Nissan Qashqai з системою MHEV постачається з інноваційним потужним бензиновим двигуном DIG-T об’ємом 1.3 л. В залежності від трансмісії, 6-ступеневої МКПП чи Xtronic, його потужність становить 140 або 158 кінських сил, відповідно. Максимальний крутний момент у версії з механічною КПП становить 240 Нм і 270 Нм у версії з Xtronic.
В Україні починаються продажі нового гібридного кросовера Nissan (фото)
В Україні Nissan Qashqai представлений у п’яти комплектаціях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna та Tekna+.
Місце для вашої реклами
Незалежно від комплектації Nissan Qashqai має надзвичайно багате оснащення та інноваційні технології. Вже «у базі» є Full LED фари, 7″ цифровий дисплей на панелі приладів, інтелектуальний круїз-контроль та пакет систем активної безпеки.
Ціни на авто починаються від 1 009 690 гривень.
Ціни на кросовер в максимальній комплектації починаються від 1 505 860 гривень.
До речі, якщо вам потрібна Зелена картка і ще роздумуєте, де це зробити, то на Finance.ua ми можемо оформити її за кілька хвилин.

Придбати Зелену картку швидко🚙

За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.