В Україні починаються продажі нового гібридного кросовера Nissan (фото) — Finance.ua

В Україні починаються продажі нового гібридного кросовера Nissan (фото) Сьогодні 06:42 — Фондовий ринок

Компанія «Ніссан Мотор Україна» оголосила про початок продажів у своїй дилерській мережі кросовера Nissan Qashqai з м’якою гібридною системою MHEV.

Про це пише пресслужба компанії.

На український ринок Nissan Qashqai з системою MHEV постачається з інноваційним потужним бензиновим двигуном DIG-T об’ємом 1.3 л. В залежності від трансмісії, 6-ступеневої МКПП чи Xtronic, його потужність становить 140 або 158 кінських сил, відповідно. Максимальний крутний момент у версії з механічною КПП становить 240 Нм і 270 Нм у версії з Xtronic.

В Україні Nissan Qashqai представлений у п’яти комплектаціях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna та Tekna+.

Незалежно від комплектації Nissan Qashqai має надзвичайно багате оснащення та інноваційні технології. Вже «у базі» є Full LED фари, 7″ цифровий дисплей на панелі приладів, інтелектуальний круїз-контроль та пакет систем активної безпеки.

Ціни на авто починаються від 1 009 690 гривень.

Ціни на кросовер в максимальній комплектації починаються від 1 505 860 гривень.

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