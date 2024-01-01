В Україні почав працювати фонд, що буде діяти за принципом «забруднювач платить» — Finance.ua

В Україні почав працювати фонд, що буде діяти за принципом «забруднювач платить» Сьогодні 13:36 — Казна та Політика

З 1 січня в Україні вступив в дію закон, який передбачає створення Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, який був ухвалений Верховною Радою ще навесні 2023 року.

Зазначений фонд створений за європейським принципом «забруднювач платить», який відповідно до Регламенту ЄС про управління енергетикою і кліматичними діями передбачає цільове спрямування екологічних податків на енергоефективність та декарбонізацію і застосовується у 21 країні ЄС.

Кошти, які будуть акумулюватися до Держфонду декарбонізації та енергоефективної трансформації за рахунок екологічного податку, а також міжнародних кредитів та грантів, буде спрямовано виключно на фінансування програм та заходів з енергоефективності.

Наразі ставка екологічного податку на викиди CO2 в Україні складає 30 гривень/тонна, а загалом законом про державний бюджет України на 2024 рік передбачено надходження з екологічного податку у розмірі 2,175 мільярда гривень.

Також кошти фонду спрямовуватимуться на здешевлення кредитів та лізингових зобов’язань, взятих фізичними та юридичними особами для проведення енергоефективних заходів, енергосервісу, «зелених» проєктів та скорочення викидів вуглекислого газу.

Крім того, гроші йтимуть на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою на реалізацію інвестиційних проектів у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики та декарбонізації.

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