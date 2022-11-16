В Україні почалися серйозні збої в роботі інтернету: трафік упав на третину — Finance.ua

В Україні почалися серйозні збої в роботі інтернету: трафік упав на третину Сьогодні 14:10

На тлі ворожих обстрілів та аварійних відключень електроенергії в Україні 15 листопада обсяг інтернет -трафіку впав до 67% від норми.

Як повідомляє NetBlocks , згідно з мережевими даними, більшість регіонів України постраждали від відключення електроенергії на тлі інтенсивного російського ракетного обстрілу, спрямованого на критичну інфраструктуру.

«Підтверджено: Україна наразі відчуває значний збій в роботі інтернету; показники свідчать про загальне підключення тільки на 67% від попередніх показників; інцидент стався на тлі повідомлень про одну з найінтенсивніших російських ракетних атак», — зазначили в організації.

Нагадаємо, після обстрілів у вівторок живлення відновили у столиці та 7 областях: Івано-Франківській, Київській, Одеській, Рівненській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській. На Львівщині енергопостачання відновили на 95%.

Українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки.

Станом на ранок 16 листопада у Києві після масованої ракетної атаки рф спеціалісти відновили живлення об‘єктів критичної інфраструктури. Водночас мешканцям усіх регіонів треба бути готовими до тривалих відключень світла.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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