В Україні почали падати ціни на пальне: яка зараз вартість на АЗС — Finance.ua

В Україні почали падати ціни на пальне: яка зараз вартість на АЗС Сьогодні 19:48 — Особисті фінанси

15 грудня в Україні на автозаправних станціях після тривалого зростання впали середні ціни на бензин та дизельне паливо. Вартість автомобільного газу не змінилась.

Про це свідчить моніторинг порталу Auto.ria

Середні ціни

У четвер середня вартість бензину А-95 на українських АЗС становить 51,39 грн/л., знизившись незначно — на одну копійку.

Ціни на А-92 у середньому встановлено на рівні 50,93 грн/л, що нижче проти показника попереднього дня на чотири копійки.

Середня вартість дизельного палива в Україні становить 54,92 грн/л., знизившись на 1 копійку.

Автомобільний газ 15 грудня залишається на тому ж рівні. У середньому коштує 29,36 грн/л.

При цьому А-95 преміум, як і раніше продовжує щодня дорожчати. Зараз ця марка бензину у середньому додала лише одну копійку і коштує 52,16.

Що пропонують АЗС

Ціни на автогаз коливаються так: UPG (28,29 грн/л), Укрнафта (28,21 грн/л), Авіас (29,51 грн/л), KLO (29,46 грн/л).

А-95 реалізують такі АЗС: Укр-Петроль (47,20 грн/л), UPG (50,07 грн/л), Авіас (53 грн/л), Укрнафта (49 грн/л).

Дизельне пальне: UPG (53,45 грн/л), Укрпетроль (52,00 грн/л), WOG (56,00 грн/л), Shell (55,99 грн/л).

Популярний А-92 представлений не на всіх АЗС, а торгують ним так: Авіас (52,00 грн/л), Chipo (51,15 грн/л), U.GO (51 грн/л), Катрал (50,49 грн/л).

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