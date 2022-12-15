В Україні почали падати ціни на пальне: яка зараз вартість на АЗС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні почали падати ціни на пальне: яка зараз вартість на АЗС

Особисті фінанси
181
15 грудня в Україні на автозаправних станціях після тривалого зростання впали середні ціни на бензин та дизельне паливо. Вартість автомобільного газу не змінилась.
Про це свідчить моніторинг порталу Auto.ria.

Середні ціни

У четвер середня вартість бензину А-95 на українських АЗС становить 51,39 грн/л., знизившись незначно — на одну копійку.
Ціни на А-92 у середньому встановлено на рівні 50,93 грн/л, що нижче проти показника попереднього дня на чотири копійки.
Середня вартість дизельного палива в Україні становить 54,92 грн/л., знизившись на 1 копійку.
Автомобільний газ 15 грудня залишається на тому ж рівні. У середньому коштує 29,36 грн/л.
При цьому А-95 преміум, як і раніше продовжує щодня дорожчати. Зараз ця марка бензину у середньому додала лише одну копійку і коштує 52,16.

Що пропонують АЗС

Ціни на автогаз коливаються так: UPG (28,29 грн/л), Укрнафта (28,21 грн/л), Авіас (29,51 грн/л), KLO (29,46 грн/л).
А-95 реалізують такі АЗС: Укр-Петроль (47,20 грн/л), UPG (50,07 грн/л), Авіас (53 грн/л), Укрнафта (49 грн/л).
Дизельне пальне: UPG (53,45 грн/л), Укрпетроль (52,00 грн/л), WOG (56,00 грн/л), Shell (55,99 грн/л).
Популярний А-92 представлений не на всіх АЗС, а торгують ним так: Авіас (52,00 грн/л), Chipo (51,15 грн/л), U.GO (51 грн/л), Катрал (50,49 грн/л).
В Україні почали падати ціни на пальне: яка зараз вартість на АЗС
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
auto.ria.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.