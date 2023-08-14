В Україні почали діяти вимоги до встановлення на роботі знаків безпеки та здоров’я — Finance.ua

В Україні почали діяти вимоги до встановлення на роботі знаків безпеки та здоров’я Сьогодні 18:10 — Казна та Політика

В Україні почали діяти вимоги до встановлення на роботі знаків безпеки та здоров’я

В Україні почали діяти мінімальні вимоги до облаштування підприємств, установ та організацій знаками безпеки та здоров’я.

Відповідний наказ Мінекономіки , що був ухвалений в березні 2023 року, набрав чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

Мінімальні вимоги розроблені на основі Директиви Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 1992 року.

Знаки безпеки та здоров’я:

застерігають від вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинити небезпеку;

дають вказівки щодо здійснення заходів безпеки;

попереджають про наявність ризику для безпеки працівників.

Мінімальні вимоги визначають обов’язки роботодавців забезпечити встановлення:

знаків безпеки та здоров’я,

вказівних знаків,

знаків на контейнерах і трубопроводах,

знаків, що позначають місця розташування устаткування для боротьби з пожежею,

знаків для позначення перешкод, небезпечних місць і шляхів пересування транспортних засобів,

світлових знаків,

звукових сигналів,

знаків вербального спілкування,

сигналів, що подаються за допомогою рук тощо.

Роботодавці зобов’язані також забезпечувати відповідне навчання працівників та надати їм інструкції, пов’язані зі знаками безпеки. Зокрема, працівників мають бути ознайомлені з описами та значеннями знаків безпеки, особливо знаками, які містять загальні та спеціальні правила дій.

Як повідомляє Держслужба з питань зайнятості, на підприємствах, де правильно використовуються знаки безпеки, кількість порушень правил безпеки знижується на 10−15%. Це, зокрема, показало дослідження Інституту безпеки та здоров’я на роботі Великої Британії (IOSH).

А за інформацією Міжнародного інституту забезпечення безпеки та здоров’я на роботі (ILOSH), ефективне використання знаків безпеки сприяє працівникам на 30% швидше реагувати на потенційні небезпеки.

Економічна Правда За матеріалами:

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