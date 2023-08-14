В Україні почали діяти вимоги до встановлення на роботі знаків безпеки та здоров’я — Finance.ua
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В Україні почали діяти вимоги до встановлення на роботі знаків безпеки та здоров’я

Казна та Політика
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В Україні почали діяти вимоги до встановлення на роботі знаків безпеки та здоров’я
В Україні почали діяти вимоги до встановлення на роботі знаків безпеки та здоров’я
В Україні почали діяти мінімальні вимоги до облаштування підприємств, установ та організацій знаками безпеки та здоров’я.
Відповідний наказ Мінекономіки, що був ухвалений в березні 2023 року, набрав чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.
Мінімальні вимоги розроблені на основі Директиви Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 1992 року.
Знаки безпеки та здоров’я:
  • застерігають від вчинення небезпечних дій або дій, що можуть спричинити небезпеку;
  • дають вказівки щодо здійснення заходів безпеки;
  • попереджають про наявність ризику для безпеки працівників.
Мінімальні вимоги визначають обов’язки роботодавців забезпечити встановлення:
  • знаків безпеки та здоров’я,
  • вказівних знаків,
  • знаків на контейнерах і трубопроводах,
  • знаків, що позначають місця розташування устаткування для боротьби з пожежею,
  • знаків для позначення перешкод, небезпечних місць і шляхів пересування транспортних засобів,
  • світлових знаків,
  • звукових сигналів,
  • знаків вербального спілкування,
  • сигналів, що подаються за допомогою рук тощо.
Роботодавці зобов’язані також забезпечувати відповідне навчання працівників та надати їм інструкції, пов’язані зі знаками безпеки. Зокрема, працівників мають бути ознайомлені з описами та значеннями знаків безпеки, особливо знаками, які містять загальні та спеціальні правила дій.
Як повідомляє Держслужба з питань зайнятості, на підприємствах, де правильно використовуються знаки безпеки, кількість порушень правил безпеки знижується на 10−15%. Це, зокрема, показало дослідження Інституту безпеки та здоров’я на роботі Великої Британії (IOSH).
А за інформацією Міжнародного інституту забезпечення безпеки та здоров’я на роботі (ILOSH), ефективне використання знаків безпеки сприяє працівникам на 30% швидше реагувати на потенційні небезпеки.
За матеріалами:
Економічна Правда
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