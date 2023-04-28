В Україні офіційно зареєструвалися понад 4 тисячі волонтерів — Finance.ua

В Україні офіційно зареєструвалися понад 4 тисячі волонтерів Сьогодні 09:45

Від початку року реєстр волонтерів Державної податкової служби продовжує стрімко зростати, і на 19 квітня включав 4,3 тисячі осіб.

Про це повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної политики Ольга Василевська-Смаглюк.

На 19 квітня у Податковій зареєструвалися 4,3 тисячі осіб як волонтери, причому у 2023 році реєстр продовжує швидко розширюватися.

Від початку року до реєстру волонтерів включено 1,6 тисячі осіб. Це 37% від загальної кількості.

Як раніше повідомлялося, у реєстрі волонтерів Державної податкової служби у 2022 році зареєструвались 2383 українців, що у понад восьмеро більше, ніж за весь час його існування.

Реєстр волонтерів антитерористичної операції створено ще у 2014 році, проте до повномасштабного вторгнення у ньому було лише 320 осіб.

Реєстрація в Податковій дозволяє волонтерам не потрапити під оподаткування донатів, адже без неї ДПС може нарахувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору на донати. Крім того, внесення в реєстр волонтерів упереджує ризик потрапити під фінмоніторинг та зазнати блокування банківських рахунків через підозрілість операцій по картках.

Економічна Правда За матеріалами:

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