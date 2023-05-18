В Україні необхідно розмінувати 4500 км ліній електропередачі — Finance.ua
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В Україні необхідно розмінувати 4500 км ліній електропередачі

Казна та Політика
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В Україні необхідно розмінувати 4500 км ліній електропередачі та 700 кв. км територій, прилеглих до об'єктів інфраструктури.
«На жаль, ці цифри будуть збільшуватися. Тому один із наших пріоритетів — залучення підтримки міжнародних партнерів у гуманітарному розмінуванні енергетичних об'єктів та прилеглих територій», — повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на заступника міністра Ярослава Демченкова.
Як він наголосив під час онлайн-зустрічі Координаційної групи G7+ із надання допомоги енергосектору України 16 травня, після звільнення всіх українських територій, включно з Донецькою, Луганською областями та Кримом, обсяги робіт із розмінування та відновлення ще збільшаться, і необхідно вже зараз розпочинати підготовку до цього процесу.
Як пояснили в Міненерго, серед проблемних питань — навчання професійних саперів, недостатня кількість спеціалізованої техніки та машин.
«Крім того, ми прагнемо розвивати офшорну вітрогенерацію, і нам спочатку потрібно провести морське розмінування. Це дуже складний процес, і ми потребуватимемо величезних фінансових ресурсів, залучення найкращих спеціалістів і технологій», — констатував Демченко.
За його словами, у питаннях розмінування міністерство сподівається на залучення допомоги світової спільноти.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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