В Україні необхідно розмінувати 4500 км ліній електропередачі — Finance.ua

В Україні необхідно розмінувати 4500 км ліній електропередачі Сьогодні 05:38 — Казна та Політика

В Україні необхідно розмінувати 4500 км ліній електропередачі та 700 кв. км територій, прилеглих до об'єктів інфраструктури.

«На жаль, ці цифри будуть збільшуватися. Тому один із наших пріоритетів — залучення підтримки міжнародних партнерів у гуманітарному розмінуванні енергетичних об'єктів та прилеглих територій», — повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на заступника міністра Ярослава Демченкова.

Як він наголосив під час онлайн-зустрічі Координаційної групи G7+ із надання допомоги енергосектору України 16 травня, після звільнення всіх українських територій, включно з Донецькою, Луганською областями та Кримом, обсяги робіт із розмінування та відновлення ще збільшаться, і необхідно вже зараз розпочинати підготовку до цього процесу.

Як пояснили в Міненерго, серед проблемних питань — навчання професійних саперів, недостатня кількість спеціалізованої техніки та машин.

«Крім того, ми прагнемо розвивати офшорну вітрогенерацію, і нам спочатку потрібно провести морське розмінування. Це дуже складний процес, і ми потребуватимемо величезних фінансових ресурсів, залучення найкращих спеціалістів і технологій», — констатував Демченко.

За його словами, у питаннях розмінування міністерство сподівається на залучення допомоги світової спільноти.

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