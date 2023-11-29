В Україні не прогнозують дефіциту в енергосистемі найближчими днями — Finance.ua

В Україні не прогнозують дефіциту в енергосистемі найближчими днями Вчора 11:11 — Енергетика

В Україні не прогнозують дефіциту в енергосистемі найближчими днями

Станом на 28 листопада в енергосистемі України відсутній дефіцит. НЕК «Укренерго» не очікує дефіциту найближчими днями.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

«Цього тижня у зв’язку із не таким низькими температурами, як були минулого тижня, споживання менше. Дефіцит ми найближчими днями не очікуємо», — сказав Кудрицький.

Він наголосив, що наразі дефіциту в енергосистемі немає. Водночас, за поточними прогнозами погоди, наступного тижня очікується похолодання. За словами Кудрицького, очікується збільшення споживання електроенергії і, відповідно, може знову виникнути дефіцит.

Нагадаємо, НЕК «Укренерго» отримає додатково 24,5 млн євро від уряду Німеччини на зміцнення української енергосистеми.

Економічна Правда За матеріалами:

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