В Україні набув чинності режим експортного забезпечення агротоварів — Finance.ua

В Україні набув чинності режим експортного забезпечення агротоварів Сьогодні 13:12

В Україні набув чинності режим експортного забезпечення агротоварів

Режим експортного забезпечення до операцій з експорту окремих видів товарів почав діяти з 1 грудня 2024 року, повідомила Державна митна служба.

«Із зазначеної дати починають застосовуватися положення законів України від 9 травня 2024 року № 3706-ІХ „Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей експорту окремих видів товарів у період дії воєнного стану“ і № 3707-ІХ „Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей експорту окремих видів товарів у період дії воєнного стану“, якими встановлені особливості здійснення операцій з експорту окремих видів товарів у межах запровадження режиму експортного забезпечення», — наголосили в Державній митній службі.

Водночас нагадується, що згідно з постановою Кабінету міністрів № 1261 від 29 жовтня 2024 року, до переліку товарів, до яких застосовується цей режим, належать мед натуральний, горіхи волоські в шкарлупі, горіхи волоські без шкарлупи, пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння ріпаку або кользи, насіння соняшнику, олія соняшникова, соєва та рапсова, макуха та інші тверді відходи й залишки, отримані під час видобутку рослинних або мікробних жирів і олій, вказується в повідомленні.

Режим експортного забезпечення не застосовується до операцій з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту окремих видів товарів, зокрема: тих, що вивозяться як запаси транспортними засобами комерційного призначення відповідно до ст. 229 Митного кодексу; включених до товарних підкатегорій 1001 91 10 00, 1002 10 00 00, 1003 10 00 00, 1004 10 00 00, 1005 10 13 00, 1005 10 15 00, 1005 10 18 00, 1201 10 00 00, 1205 10 10 00, 1206 00 10 00 згідно з УКТЗЕД; що здійснюються платниками податку на додану вартість у супроводі фітосанітарного сертифіката, виданого з урахуванням положень пунктів 1−5 розділу IX «Про карантин рослин»; які вивозяться як гуманітарна допомога від України.

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