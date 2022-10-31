В Україні на 14% побільшало боржників — Finance.ua
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В Україні на 14% побільшало боржників

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Кількість нових боргів українців в Єдиному реєстрі боржників від початку року збільшилась на 944 277. Це +14% приросту до загальної кількості заборгованостей, повідомляє Опендатабот.
Зазначається, що найбільша кількість боргів — 857 578 — додалася до реєстру ще до повномасштабного вторгнення росії, за січень-лютий поточного року.
Від березня до серпня реєстр поповнився вдвічі меншою кількістю заборгованостей — 441 311.
Дещо покращилась економічна ситуація наприкінці літа: за вересень-жовтень загальна кількість боргів скоротилась й практично сягнула показників лютого 2022.
Якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року (січень-жовтень), то темп приросту скоротився з +22% (2021) до +14% (2022).

Причини, через які українці найчастіше потрапляють до реєстру боржників

У 2022 році змінився топ причин, через які українці найчастіше потрапляють до ЄРБ. Наразі найбільш активно зростають такі категорії:
  • штрафи за адміністративні правопорушення — +228 515 (+21%);
  • штрафи за порушення ПДР — +255 648 (+19%);
  • заборгованості за «комуналку» — +89 666(+18%).
Борги по аліментах за цей період збільшилися лише на 3% або ж на 5452.
В Україні на 14% побільшало боржників
За матеріалами:
Finance.ua
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