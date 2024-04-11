В Україні можуть зрости ціни на гречку — Finance.ua

В Україні можуть зрости ціни на гречку Сьогодні 21:35 — Особисті фінанси

В Україні можуть зрости ціни на гречку

Цінова політика на деякі продукти постійно зазнає змін. Цього разу можна очікувати зростання цін на гречку — очікувати подорожчання можна наприкінці літа або восени.

Про це розповіла аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

Вона вважає, що наразі українці мають надзвичайно низьку ціну на гречану крупу:

«Зараз у нас надзвичайно низька ціна на гречку — близько 28 гривень за кілограм, а це ціна рівня 2020 року. З 2020 року ціни на всі продукти харчування абсолютно виросли, а гречка продається нижче рівня собівартості. Це саме той фактор, що спричинив скорочення посівних площ гречки в Україні».

Крім того, раніше українські виробники продавали свій товар як на внутрішньому ринку, так і в інші країни. Тож з огляду на те, що обсяги продажу зменшились, обмежившись в основному внутрішнім збутом, ціна на крупу може зрости.

Про те, чому цінова політика на крупу залишається нестабільною вона розповіла на прикладі:

у 2022 році гречкою засіяли 121 тис. га. поля. Врожаю зібрали майже 148 тис. тонн. Показники виявились дещо нижчими за внутрішню потребу — тому і ціна тоді зросла до 71 гривні;

у 2023 році площу посів гречки збільшили до 139 тис. га поля. Врожаю зібрали 207 тис. тонн зерна.

Цьогоріч планується засіяти цією культурою 125 тис. га поля, прогнозуючи врожайність на рівні 162 тис. тонн. Тобто ціна на крупу може бути дещо вищою саме через скорочення валового збору гречки. Зростання можна очікувати восени або наприкінці літа.

borgexpert За матеріалами:

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