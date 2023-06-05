В Україні може виникнути дефіцит автогазу — Finance.ua
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В Україні може виникнути дефіцит автогазу

Технології&Авто
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Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної ради України звернувся до Сейму та Сенату Республіки Польща із закликом заборонити імпорт російського LPG на територію Польщі, а потім і в Україну.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив ініціатор звернення, народний депутат від «Голосу» Максим Хлапук.
З його слів, російський автогаз досі перебуває поза санкціями Європейського Союзу і має фактично безперешкодний доступ до європейського ринку.
«Україна з травня 2023 року вже обмежила імпорт російського палива (зокрема і т.з. ресурс „невизначеного походження“, але de facto російський). Утім, російський скраплений газ заходить до нас у бленді (змішування російського та неросійського ресурсу), який отримує сертифікат Euro1 і на папері втрачає своє „болотне“ походження», — пише він.
На думку парламентаря, спільна робота як на рівні парламентів, та і на рівні митних органів України та Польщі може зрушити ситуацію та обмежити доступ росії до наших ринків.
Раніше прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер заявляв, що Польща припинить ввезення російського скрапленого газу лише одночасно з усіма країнами Євросоюзу.
Нагадаємо, автогаз залишається найдешевшим моторним паливо в Україні.
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За матеріалами:
MMR
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