В Україні мають намір заборонити використання російського програмного забезпечення — Finance.ua

В Україні мають намір заборонити використання російського програмного забезпечення Сьогодні 23:44 — Технології&Авто

В Україні мають намір заборонити використання російського програмного забезпечення

В Україні мають намір заборонити використання програмного забезпечення російського походження державними компаніями та бізнесом. З такою ініціативою виступила Асоціація IT Ukraine, адже багато компаній продовжують використовувати російський софт.

Про це розповів СЕО IT-Enterprise Олег Щербатенко.

Асоціація направила відповідний лист міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову, де наголосила на наявності аналогічного вітчизняного програмного забезпечення.

«Ми пропонуємо провести робочу зустріч із представниками органів влади, які можуть вплинути на рішення про заборону використання в Україні програмного забезпечення походженням із країни-агресора», — зазначив він.

Зараз у державних компаніях та в бізнесі надалі послуговуються російським продуктом, багато підприємств надають послуги з продажу та впровадження цього програмного забезпечення. Відтак, йдеться не лише про фінансову підтримку бюджету росії, а й про національну безпеку країни.

Так, в Україні досі працюють усі 1С-клони, перереєстровані в країнах Євросоюзу, російський софт, що підпадає під санкції (BAS ERP, AmoCRM, «Бітрікс»).

«Ми розраховуємо, що державні менеджери, які розуміють всю складність проблематики, приєднаються до вирішення цього виклику і винесуть тему на громадський порядок денний», — наголосив СЕО IT-Enterprise.

Раніше Опендатабот та Netpeak склали список із 44 російських продуктів, які український бізнес найчастіше використовує, та додали перелік альтернатив від українських та закордонних розробників. Зі списком можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, що в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) оновили список міжнародних спонсорів війни. Перелік розширили, додавши китайський бренд Xiaomi Corporation.

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