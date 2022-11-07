В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ — Finance.ua

В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ Вчора 05:50 — Технології&Авто

У Раді зареєстрували законопроєкт № 8172, покликаний стимулювати використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, а з 2027 року повністю відмовитись від використання автобусів з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Текст документа оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Як зазначено у пояснювальній записці, у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України «відбулося порушення основних логістичних маршрутів постачань пального й було завдано суттєвої шкоди вітчизняним об’єктам критичної інфраструктури нафтогазового комплексу», а в результаті «спостерігається значне зростання ціни і дефіцит традиційних джерел автомобільного палива».

Тому група парламентарів вважає вкрай актуальним на законодавчому рівні «стимулювати використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами».

Згідно з проєктом закону, депутати пропонують уже з 1 січня 2026 р. заборонити поповнювати автопарк у сфері громадського транспорту автобусами з традиційними двигунами у містах з населенням понад 250 тисяч чоловік, а з 1 січня 2027 року — у решті населених пунктів.

Документ передано на розгляд у Комітеті ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, у 2035 році Євросоюз повністю заборонить продаж автомобілів із традиційними моторами.

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