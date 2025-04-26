В Україні масштабний збій: де не можна розплатитись — Finance.ua

В Україні масштабний збій: де не можна розплатитись Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

В Україні масштабний збій: де не можна розплатитись

Як повідомили в КМДА, через технічний збій у «Ощадбанку» тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.

Як повідомляють, фахівці банку працюють над усуненням несправності.

Сплатити за проїзд можна:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

паперовим qr-квитком.

Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково.

Також не працюють термінали, «Дія», сайт «Нової пошти».

Пізніше компанії пояснили:

«Нова пошта»

У компанії зазначили, що сервіси «Нової пошти» тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника.

«Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака», — зазначили у компанії.

Станом на 9:00, за даними компанії, проблема усувається.

«Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково», — додали у прес-службі.

«Дія»

У «Дії» пояснили, що через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків.

«Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів», — констатували у прес-службі.

Як повідомив CMO De Novo Дмитро Бахмацький у коментарі ЕП, збій стався через проблеми із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться ці сервіси.

Проблеми виникли під час заміни джерел безперебійного живлення.

«Проблема виникла не через кібератаку. Під час планових робіт у дата-центрі De Novo зникло електроживлення. Виникла нештатна ситуація — один із магістральних автоматів аварійно тимчасово припинив подачу енергії на частину систем розподілу живлення. Як наслідок, зник доступ до хмарної інфраструктури. Станом на ранок більшу частину сервісів вже відновлено, робота дата-центру стабілізується», — повідомив Бахмацький.

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