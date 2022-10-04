В Україні дорожчають яйця: на скільки ще зросте ціна та чому — Finance.ua
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В Україні дорожчають яйця: на скільки ще зросте ціна та чому

Аграрний ринок
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В Україні дорожчають яйця: на скільки ще зросте ціна та чому
В Україні дорожчають яйця: на скільки ще зросте ціна та чому
В Україні зростають ціни на продукти харчування, зокрема яйця. У порівнянні з минулим місяцем яйця подорожчали на 21% і зараз коштують у середньому 40,90 грн за 10 штук.
Про це повідомила аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин у коментарі для Фокуса.
За її прогнозами, яйця подорожчають ще на 10%, після чого ціна стабілізується. Така ситуація зумовленя яскравою вираженою сезонністю пропозиції: чим коротший світловий день і нижча температура, тим менше яєць і більші ціни.
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Крім того, на вартість впливає і повномасштабна війна, адже унаслідок цього зменшилось промислове виробництво яєць. Зокрема, на Херсонщині одна з найбільших птахофабрик України «Чорнобаївська птахофабрика» призупинила або скоротила виробництво яєць через окупацію.
«Ще один фактор, що впливає на ціни, — порушення технологічного ланцюжка вирощування птиці. На початку війни деякі підприємства в умовах невизначеності частково призупинили інкубаційні процеси для здобуття молодих птахів. Через це поголів’я курей-несучок тимчасово скоротилося, і обсяги виробництва зменшилися», — додала Литвин.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Апостроф
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