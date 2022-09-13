За рік вартість “борщового набору” зросла на понад 60%: скільки коштують продукти (інфографіка) — Finance.ua

За рік вартість “борщового набору” зросла на понад 60%: скільки коштують продукти (інфографіка) Вчора 08:32 — Особисті фінанси

За рік вартість “борщового набору” зросла на понад 60%: скільки коштують продукти (інфографіка)

Борщовий набір в Україні станом на кінець серпня поточного року порівняно з аналогічним періодом 2021 року подорожчав на 60,2% — з 69,76 до 111,78 гривень. А з початку повномасштабної агресії росії проти України його вартість збільшилась на 22% — з 91,64 до 111,78 гривень. Максимальну вартість борщу за 2022 рік зафіксовано у червні — аж 118,52 гривні.

Про це повідомили в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки».

За підрахунками науковців, свинина, яка є одним з інгредієнтів борщу, за рік зросла в ціні на 19,8% — з 122,11 до 146,23 гривень за кілограм. І це найдорожчий компонент, без якого страва коштує приблизно 53 гривні.

В Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ) зазначили, що на початку вересня стрімко зросли ціни на всі овочі борщового набору, крім картоплі:

капуста наразі коштує близько 17,30 грн за кілограм (в 2,8 рази більше ціни на початку вересня минулого року),

цибуля — 31,66 грн за кілограм (зростання в 3,9 разів),

морква — 23,40 грн за кілограм (в 2,6 рази більше),

буряк — 12,63 грн за кілограм (ріст у два рази),

картопля — приблизно 10,40 грн за кілограм, що відповідає ціні минулого року.

Вторгнення окупаційних російських військ перебило логістичні ланцюги та відрізало частину виробників та постачальників продуктів від споживачів. Це, разом із девальвацією гривні та зростанням вартості палива, і посприяло підвищенню цін на харчі.

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Саме Херсонська область спеціалізувалася на промисловому виробництві овочів, включаючи овочі борщового набору. Виняток становить лише картопля, яка вирощується по всій території України, і 98% якої вирощується в домогосподарствах.

За словами науковців «Інституту аграрної економіки», серпень — це розпал сезону збирання врожаю овочів. Тому нині спостерігається зниження вартості цього виду агропродукції, порівняно з липнем, через суттєве збільшення пропозиції, однак в подальшому зростання цін продовжиться.

«Поточне здешевлення овочів є сезонним фактором і буде продовжуватись до жовтня. Той факт, що певна кількість українців виїхали за кордон, також сприяв зниженню цін на сезонні овочі. Але восени витрати на зберігання овочів зростатимуть, очікується збільшення витрат виробників на енергоносії, транспортну логістику, комунальні послуги, електроенергію та інше», — зазначили в «Інституті агроекономіки».

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УНІАН За матеріалами:

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