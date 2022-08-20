Як змінилися ціни на продукти в Україні: офіційні дані за останній місяць — Finance.ua

Як змінилися ціни на продукти в Україні: офіційні дані за останній місяць Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в липні 2022 року. Подорожчали овочі, яйця і гречка.

Про це повідомляє Держстат.

За даними статистичного відомства, порівняно з червнем 2022 року картопля подорожчала на 54,7% до 18,9 гривень за кілограм, морква — на 15,5% до 32,0 гривень за кілограм, цибуля — на 11,3% до 28,6 гривні за кілограм. Водночас капуста подешевшала на 38,7% до 34,2 гривні за кілограм.

Крім того, гречка подорожчала 14,8% до 93,2 гривні за кілограм, яйця подорожчали на 8,7% до 24,7 гривні за десяток.

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