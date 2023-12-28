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В Україні дешевшає пальне — які ціни на АЗС сьогодні

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В Україні дешевшає пальне — які ціни на АЗС сьогодні
В Україні дешевшає пальне — які ціни на АЗС сьогодні
На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У четвер, 28 грудня, впали ціни на майже всі види пального на українских заправких станціях. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали майже на 20 копійок.
Про це інформують Новини. LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Ціни на пальне на АЗС 28 грудня

За даними моніторингового сайту, 28 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
  • A-95+ — 54,48 грн/л;
  • А-95 — 51,47 грн/л;
  • А-92 — 48,58 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,51 грн/л;
  • скраплений газ — 30,18 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,71 грн/л,
  • А-95 — за 51,79 грн/л,
  • бензин А-92 — за 49,13 грн/л.
Інші види пального:
  • дизель — за 51,79 грн/л,
  • скраплений газ — 31,31 грн/л.
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За матеріалами:
economics.novyny
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