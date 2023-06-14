В Україні через нестабільні поставки подорожчала полуниця — Finance.ua

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В Україні через нестабільні поставки подорожчала полуниця

Особисті фінанси
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В Україні через нестабільні поставки подорожчала полуниця
В Україні через нестабільні поставки подорожчала полуниця
В Україні ціни на суницю садову (полуницю) від початку тижня зросли на 28% - до 40−80 грн/кг ($1,09−2,19/кг).
Про це повідомляє EastFruit.
Зазначається, що першочерговою причиною подорожчання оператори ринку називають нестабільні та малооб'ємні поставки української ягоди, оскільки через погодні умови багато садівників не змогли розпочати збирання суниці садової.
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Зростанню цін також сприяє попит, який, за словами операторів ринку, залишається на досить високому рівні.
За даними EastFruit, станом на 12 червня 2023 року ціна на суницю садову в Україні в середньому на 14% вища, ніж в аналогічний період минулого року. Але при цьому, більшість ключових гравців ринку не виключають, що незабаром ціна в цьому сегменті може помітно знизитися. Свою думку вони аргументують тим, що погодні умови стабілізуються, внаслідок чого збільшиться пропозиція суниці садової з місцевих господарств.

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За матеріалами:
Укрінформ
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