В Україні через нестабільні поставки подорожчала полуниця — Finance.ua

В Україні через нестабільні поставки подорожчала полуниця Сьогодні 06:39 — Особисті фінанси

В Україні через нестабільні поставки подорожчала полуниця

В Україні ціни на суницю садову (полуницю) від початку тижня зросли на 28% - до 40−80 грн/кг ($1,09−2,19/кг).

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що першочерговою причиною подорожчання оператори ринку називають нестабільні та малооб'ємні поставки української ягоди, оскільки через погодні умови багато садівників не змогли розпочати збирання суниці садової.

Зростанню цін також сприяє попит, який, за словами операторів ринку, залишається на досить високому рівні.

За даними EastFruit, станом на 12 червня 2023 року ціна на суницю садову в Україні в середньому на 14% вища, ніж в аналогічний період минулого року. Але при цьому, більшість ключових гравців ринку не виключають, що незабаром ціна в цьому сегменті може помітно знизитися. Свою думку вони аргументують тим, що погодні умови стабілізуються, внаслідок чого збільшиться пропозиція суниці садової з місцевих господарств.

Укрінформ За матеріалами:

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