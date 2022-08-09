В Україні через бізнес з рф арештовані корпоративні права підприємства на понад 2,3 мільярда — Finance.ua

В Україні через бізнес з рф арештовані корпоративні права підприємства на понад 2,3 мільярда Вчора 17:46 — Кримінал

В Україні через бізнес з рф арештовані корпоративні права підприємства на понад 2,3 мільярда

Щодо бізнесу з рф у поліції поінформували, що наразі арештовано корпоративні права на суму понад 2,3 млрд грн та 35 об’єктів нерухомості підприємства.

Про це у Фейсбуці поінформувала пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України (НПУ).

«Як встановили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями, службові особи підприємства запровадили схему, завдяки якій приховали реального власника та вигодонабувача. Окрім того, налагодили механізм з ухилення сплати податків», — уточнюється у повідомленні.

За інформацією відомства, ця компанія є одним із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України та підконтрольна російській нафтовій компанії, яка входить до топ 10 світових компаній у цій сфері.

Зазначається, що отримані прибутки нафтокомпанії поповнюють бюджет рф, з якого фінансується «друга армія світу» та її дії на території нашої держави.

У ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж 2017-2022 років службові особи підприємства — виробника органічних хімічних речовин в Україні — ухилилися від сплати понад 3 млрд грн податків, а також незаконно перерахували на користь юридичної особи — нерезидента, що підконтрольна російській нафтовій компанії, понад 5 млрд грн для подальшої їх легалізації.

«З метою унеможливлення проведення будь-яких операцій та виведення активів на корпоративні права підприємства на суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства накладено арешти», — заявили в установі.

Ці процесуальні заходи проводилися в межах кримінального провадження, що розслідується за фактами ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора у взаємодії з Державною податковою службою України.

Слідство триває.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.