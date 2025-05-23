В Україні цьогоріч будують сім вітрових електростанцій — Finance.ua

В Україні цьогоріч будують сім вітрових електростанцій Сьогодні 08:47 — Страхування

В Україні цьогоріч будують сім вітрових електростанцій

В Україні у 2025 році відбувається будівництво семи проєктів вітрових електростанцій, всього ж готові для реалізації проєкти мають загальну потужність 4 ГВт.

Про це зазначив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков під час конференції «Зелена енергетика для відбудови», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цьогоріч у нас знаходяться у будівництві 7 вітроелектростанцій», — сказав Конеченков.

Зокрема, розпочалося будівництво другої черги Тилігульської ВЕС, яка поки що є наймасштабнішим вітровим проєктом в Україні.

При цьому у період від лютого 2022 року до початку 2024 року компанії побудували повністю чи частково 4 ВЕС. Торік в Україні встановили лише 20 МВт комерційної генерації з вітру.

«Сьогодні ми декларуємо, що готових проєктів для будівництва є на рівні 4 ГВт», — зазначив Конеченков.

Водночас розвиток вітроенергетики зіштовхується із проблемами, зокрема, на законодавчому рівні. Серед них Конеченков згадав борги на ринку електроенергії та відсутність покупців, що готові контрактувати електрику на тривалі періоди.

Укрінформ За матеріалами:

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