В Україні будують 2 підприємства з переробки зерна на борошно і крупи — Finance.ua

В Україні будують 2 підприємства з переробки зерна на борошно і крупи Вчора 21:33 — Фондовий ринок

В Україні цього року ведеться будівництво двох підприємств з переробки зерна, зокрема на заході країни виготовлятимуть борошно, а на Полтавщині — крупи.

Про це в інтерв’ю інформагентству « Інтерфакс-Україна » повідомив директор спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський, передає Укрінформ.

«Наразі в західній Україні будується підприємство з виробництва борошна твердих сортів потужністю до 150 тонн/доба із подальшою переробкою на макарони, а в Полтавській області очікується запуск крупозавода комбінованою потужністю до 100 тонн/доба», — зазначив Рибчинський.

За його словами, в борошномельному бізнесі є ніші, на які варто звернути увагу, адже переробка зерна — це не лише борошно чи крупи. З нього також виготовляють і комбіновані продукти, як-от сухі сніданки, енергетичні батончики, крохмаль, суха клейковина, ферментні препарати на основі продуктів переробки зерна, тож спектр продуктів переробки широкий.

Однак, він наголосив, що головним пріоритетом при будівництві такого виробництва є наявність покупця.

Так, вартість будівництва млина чи крупозаводу в Україні стартує від 3 млн дол., поінформував Рибчинський, але в Україні є приклади бізнесів, де цінова планка вища — 15 млн дол. У цю суму також входить вартість обладнання, будівлі — основних фондів, без урахування оборотних коштів, які можуть сягати 50% вартості проєкту.

Директор спілки також не відкидає перспективу будівництва на чорноморському узбережжі низки борошномельних підприємств за прикладом Туреччини.

«Узбекистан і Єгипет пішли тим самим шляхом, що й турки. Узбеки купують казахське зерно, перемелюють і перетворилися на основного експортера борошна в Афганістан, звідки витіснили Казахстан. Єгипет купує українське та російське зерно і став провідним постачальником борошна на африканському ринку, витіснивши звідти частково і турків, і французів. Усе це вказує на наявність державної політики», — підкреслив він.

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