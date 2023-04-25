В Україні АЗС оновили ціни на пальне — Finance.ua

В Україні АЗС оновили ціни на пальне Сьогодні 19:13 — Енергетика

У мережах автомобільних заправних станцій незначно підвищилась вартість пального. За день збільшились середні ціни на всі види бензинів та дизельного палива.

Про це повідомляється на сайті Аuto.ria , який моніторить цінову динаміку.

Так, у середньому вартість пального А-92 становить 44,58 грн/л, що лише на одну копійку більше проти попереднього дня. А-95+ коштує 48,52 грн/л, що теж на одну копійку вище. А-95 можна придбати за 46,50 грн/л (+5 коп.).

Літр дизельного палива у середньому коштує 45,89 грн, що на три копійки дорожче. Автогаз встановлено на рівні 21,65 грн.

Що пропонують АЗС

Ціни на автогаз коливаються так: UPG (21,70 грн/л), Укрнафта (21,45 грн/л), Авіас (20,76 грн/л), KLO (20,98 грн/л).

А-95 реалізують так: Укр-Петроль (43,09 грн/л), UPG (45,50 грн/л), Авіас (47 грн/л), Укрнафта (45 грн/л).

Дизельне паливо: UPG (43,90 грн/л), Укрпетроль (43,00 грн/л), WOG (47,99 грн/л), Shell (47,88 грн/л).

Популярний А-92 представлений далеко не на всіх АЗС, а торгують ним так: Авіас (46,00 грн/л), Chipo (42,96 грн/л), KLO (43,99 грн/л), Укрнафта (44,45 грн/л).

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