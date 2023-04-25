В Україні АЗС оновили ціни на пальне — Finance.ua

В Україні АЗС оновили ціни на пальне
У мережах автомобільних заправних станцій незначно підвищилась вартість пального. За день збільшились середні ціни на всі види бензинів та дизельного палива.
Про це повідомляється на сайті Аuto.ria, який моніторить цінову динаміку.
Так, у середньому вартість пального А-92 становить 44,58 грн/л, що лише на одну копійку більше проти попереднього дня. А-95+ коштує 48,52 грн/л, що теж на одну копійку вище. А-95 можна придбати за 46,50 грн/л (+5 коп.).
Літр дизельного палива у середньому коштує 45,89 грн, що на три копійки дорожче. Автогаз встановлено на рівні 21,65 грн.
Що пропонують АЗС
Ціни на автогаз коливаються так: UPG (21,70 грн/л), Укрнафта (21,45 грн/л), Авіас (20,76 грн/л), KLO (20,98 грн/л).
А-95 реалізують так: Укр-Петроль (43,09 грн/л), UPG (45,50 грн/л), Авіас (47 грн/л), Укрнафта (45 грн/л).
Дизельне паливо: UPG (43,90 грн/л), Укрпетроль (43,00 грн/л), WOG (47,99 грн/л), Shell (47,88 грн/л).
Популярний А-92 представлений далеко не на всіх АЗС, а торгують ним так: Авіас (46,00 грн/л), Chipo (42,96 грн/л), KLO (43,99 грн/л), Укрнафта (44,45 грн/л).
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