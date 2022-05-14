В травні імпорт пального вантажівками зріс у 15 разів проти березня — Finance.ua
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В травні імпорт пального вантажівками зріс у 15 разів проти березня

Вчора 15:46Енергетика
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Від початку травня імпорт пального автотранспортом зріс у 15 разів, річковим транспортом і залізницею — у 5 разів відносно березня.
Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes Україна.
Він розповів, що від початку повномасштабної війни споживання нафтопродуктів в Україна впало на 72%. Потреби на травень складають приблизно 100 тисяч т бензину и 250 тисяч т дизелю.
«hезумовно, це вплинуло на ринок. Ми були змушені повністю перебудовувати логістику. Ми працюємо над збільшенням імпорту пального», — додав Галущенко. За його словами, в травні ця цифра зросла для автомобільного транспорту в 15 разів проти березня, річковим транспортом і залізницею — у 5 разів.
Міністр підкреслив, що обсяги імпорту зростають кожного дня, а проблема дефіциту пального буде вирішена найближчим часом.
При цьому він не виключив недобросовісних дій гравців ринку пального.
«Очевидно, є випадки, коли дехто намагається максимально заробити на людях в умовах війни. ... Не можу зараз сказати, хто саме це робить і в яких об’ємах. Мають бути відповідні дії силових структур, Антимонопольного комітету. Вони розберуться», — зазначив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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