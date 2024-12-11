В Supernova Airlines пояснили, навіщо авіакомпанії дозвіл на напрямок Львів-Прага — Finance.ua
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В Supernova Airlines пояснили, навіщо авіакомпанії дозвіл на напрямок Львів-Прага

Фондовий ринок
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Дозволи Державіаслужби на експлуатацію повітряних ліній Львів-Прага та Київ-Прага, які авіакомпанія Supernova Airlines отримала в жовтні цього року, потрібні для того, щоби оперувати на лінії в США. Про це повідомив СЕО Supernova Airlines Ярослав Красножон в інтерв’ю ЦТС.
«Ми повинні мати усі дозвільні документи від нашої Державіаслужби», — сказав головний виконавчий директор компанії. За його словами, вказані договори компанія отримала як один з елементів обґрунтування звернень до авіаційної влади інших країн, звідки нині можна виконувати польоти.
«Наприклад, у нас є призначення на лінію Львів — Нью-Йорк, але немає ніякої можливості здійснити ці польоти через закритий повітряний простір, — пояснив Красножон. — Проте, ми маємо можливість літати з Праги, адже авіаційна влада Чехії прихильно ставиться до нашої авіакомпанії. Тому ми отримуємо ще один сегмент в авіаційній владі України Львів-Прага і звертаємось до авіаційної влади Чехії з проханням дозволити виконувати рейс за маршрутом Прага — Нью-Йорк — Прага. Після підтвердження нашої заявки ми можемо виконувати рейси за вказаним маршрутом, а до чи з України вантаж вже перевозиться вантажівками».
Водночас, Supernova Airlines зможе напряму використовувати отримані дозволи, коли відкриється українське небо. Нині на лініях Київ-Прага та Львів-Прага ніхто не літає. Вони вільні. І саме тому Державіаслужба дала призначення Supernova Airlines.
У жовтні Supernova Airlines отримала дозволи Державіаслужби на експлуатацію повітряних ліній Львів-Прага та Київ-Прага. Тоді в авіакомпанія вже заявляла, що планує розпочати виконання польотів з Праги до Києва та Львова одразу після відкриття повітряного простору.
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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