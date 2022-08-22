В суді пояснили, чи законно відключати українцям "комуналку" за борги під час війни — Finance.ua

В суді пояснили, чи законно відключати українцям "комуналку" за борги під час війни Вчора 16:00 — Казна та Політика

Під час дії воєнного стану в Україні заборонено відключати абонентів від послуг ЖКГ через заборгованості, а також зупиняти їхнє надання. Ці заборони регулюються відповідною ухвалою уряду.

Про це йдеться у роз’ясненні Сьомого апеляційного адміністративного суду.

На час воєнного стану в Україні також діє заборона на нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, відсотків річних, нарахованих на заборгованість, «утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги».

«Таким чином законодавцем забезпечено безперебійне надання послуг навіть за наявності боргів. Однак це не звільняє споживачів послуг від оплати їх у повному обсязі, адже наповнення бюджету є однією зі складових стабільності економіки», — йдеться у роз’ясненні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Так, протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду.

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