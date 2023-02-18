В Раді розповіли, коли піднімуть зарплати педагогам — Finance.ua

В Раді розповіли, коли піднімуть зарплати педагогам Сьогодні 22:13 — Казна та Політика

В Раді розповіли, коли піднімуть зарплати педагогам

Заробітні плати педагогам влада має намір підняти після завершення війни.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Підняття зарплат педагогам було заплановано в перший рік COVID-19. Але в той момент зрозуміли, що потрібно втримати в країні медичних працівників, щоб вони не поїхали за кордон, бо їм одразу пропонували у Східній Європі дуже привабливі заробітні плати. Тому була необхідність медикам терміново підняти зарплати і домовитися, що наступного року щонайменше до такого самого рівня піднімаємо зарплати педагогам. Та, на жаль, сталася повномасштабна війна, яка знищила всі плани. Але це буде перше, що буде зроблено після війни — підвищення зарплати педагогам», — сказав Бабак.

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На запитання, чи не боїться влада, що ті педагоги, які виїхали за кордон у зв’язку з війною, не повернуться в Україну, зокрема через маленькі зарплати, голова комітету відповів, що раніше здійснити підвищення неможливо, оскільки всі доходи бюджету йдуть на Збройні сили, а соціальні виплати фінансують міжнародні партнери.

«І говорити їм, що ми тут під час війни вирішили підняти зарплати педагогам — профінансуйте це. Нам наші партнери скажуть: „За всієї поваги, ми намагаємося вам допомагати, суми вимірюються десятками мільярдів доларів, а ви хочете нам ще докинути мільярд?“ Ну або ж брати борг. Це найпростіший популістський вихід: підняти зараз зарплати, взяти в борг гроші, щоб наші діти потім їх віддавали. Ми не можемо собі цього дозволити і не хочемо цього робити», — підсумував Бабак.

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