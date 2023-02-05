Експерт розповів, чи чекати українцям підвищення зарплат цього року — Finance.ua

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Експерт розповів, чи чекати українцям підвищення зарплат цього року

Особисті фінанси
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Експерт розповів, чи чекати українцям підвищення зарплат цього року
Експерт розповів, чи чекати українцям підвищення зарплат цього року
Цього року підвищення заробітних плат українців буде сильно відрізнятися в залежності від секторів економіки, по яким війна вдарила дуже непропорційно.
Про це повідомив виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський в ефірі інформаційного телемарафону.
«Я думаю, що воно (підвищення зарплат. — Ред.) буде дуже сильно відрізнятися в секторах економіки, тому що війна дуже непропорційно вдарила і по людях, які живуть в різних частинах України, і по різних секторах. На що можна точно не очікувати, на жаль, це зниження цін, але я думаю, що потроху будуть ті виробники, які можуть собі це дозволити, ті роботодавці будуть підвищувати зарплати», — сказав Вишлінський.

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Експерт пояснив, що в багатьох секторах економіки та регіонах виникає проблема з робочою силою, тому що багато людей перебувають за кордоном, а також багато українців боронять країну в лавах Збройних сил.
«І в війну ми входили теж з нестачею людських ресурсів. Тому це буде тиснути і давати можливість, зокрема, і працівникам, теж тиснути на роботодавців, а роботодавцям треба буде шукати людей», — сказав Вишлінський.

Довідка Finance.ua:

  • до 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні становила 6500 гривень, після підвищення і наразі вона становить 6700 гривень. Згідно з проектом державного бюджету України на 2023 рік цього року мінімальну заробітну платню в Україні підвищувати не планують;
  • згідно з даними опитування robota.ua, більшість українських роботодавців планують плідно нарощувати команди у 2023 році.
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