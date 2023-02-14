В Ощадбанку нагадали про ліміти щодо розрахунків картками, які діють під час війни — Finance.ua

В Ощадбанку нагадали про ліміти щодо розрахунків картками, які діють під час війни Сьогодні 17:01 — Фінтех і Картки

В Ощадбанку нагадали про ліміти щодо розрахунків картками, які діють під час війни

Розрахунки картками стабільно працюють під час війни. Можна поповнювати безготівково мобільний рахунок, сплачувати комунальні послуги та проводити безготівкові перекази коштів.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов нагадав про ліміти, які під час війни запровадив регулятор щодо розрахунків картками.

Зняття готівки

Гривня:

в Україні зняти гривню можна в розмірі 100 тис. грн в день з одного рахунку. Зарплату і соціальні виплати клієнти можуть знімати в необмеженому розмірі. Також банки можуть встановлювати обмеження на максимальну суму, яку можна зняти в одному банкоматі.

Валюта:

валюту в Україні можна зняти в касі в еквіваленті 100 тис. грн в день з одного рахунку лише з валютних рахунків/карток. Банкомати в нашій країні валюту не видають;

за кордоном можна зняти валюту в розмірі не більше 12 500 грн протягом 7 днів з усіх гривневих рахунків;

у валютних карток ліміти більші: з них можна знімати не більше еквіваленту 100 000 грн з рахунку в день.

Розрахунки в торгово-сервісній мережі картками українських банків:

в Україні – без обмежень;

за кордоном: з валютних карток — без обмежень, з гривневих — в еквіваленті 100 тис. грн на місяць з усіх рахунків клієнта банку.

Перекази

Гривня:

за кордон перекази з гривневих карток на картки іноземних фінансових установ заборонені (Р2Р-перекази);

також з таких карток не можна перевести кошти на фінтех-сервіси PayPal, Revolut, TransferGo, Skrill, Wise та криптобіржі (так звані quasi cash перекази). Отримувати гроші від них на гривневі картки можна;

з гривневої картки ви не зможете зробити переказ і на власний закордонний рахунок/картку.

Валюта:

якщо у вас валютна картка, то ви можете відправляти перекази на картку іноземного банку (Р2Р-перекази) у межах 100 000 грн на місяць в еквіваленті з усіх рахунків в іноземній валюті. В цей ліміт входять і операції quasi cash, а також перекази на власні закордонні рахунки та картки;

«Зверніть увагу, що часто найкращим варіантом переказу коштів є використання не карткового рахунку, а рахунку IBAN. Приміром, перекази у гривнях зі свого українського IBAN рахунку на чужий/або свій український IBAN рахунок не лімітовані обмеженнями НБУ (якщо ви резидент України). В такому разі тарифи, скоріше за все, будуть для вас більш вигідними», — порадив Наумов.

Нагадаємо, до переказів з картки на картку треба ставитись вкрай відповідально. Періодично трапляються вкрай неприємні випадки, коли гроші йдуть «в нікуди», а не тій людині, якій вони призначалися. Що в такому разі можна зробити, розповідаємо тут

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