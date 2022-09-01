В ОПЕК+ підвищили прогноз профіциту нафти на світовому ринку — Finance.ua

В ОПЕК+ підвищили прогноз профіциту нафти на світовому ринку Вчора 20:32 — Енергетика

В ОПЕК+ підвищили прогноз профіциту нафти на світовому ринку

Технічний моніторинговий комітет ОПЕК+, куди входять експерти альянсу, підвищив прогноз сукупного надлишку пропозиції на ринку нафти за підсумками року до 900 тисяч барелів на добу (б/д) з 100 тисяч, що очікувалися раніше, повідомляє агентство Reuters із посиланням на доповідь комітету.

«Техкомітет ОПЕК+ очікує, що профіцит на ринку нафти цього року досягне 900 тисяч барелів на добу, що вище за 100 тисяч б/д, які очікувалися в попередньому прогнозі», — передає агентство, посилаючись на дані доповіді.

Крім того, за базовим сценарієм технічного комітету, у вересні профіцит пропозиції на ринку нафти становитиме 3,1 млн б/д. Потім показник впаде до 0,6 млн б/д у жовтні й зросте до 1,4 млн у листопаді. 2023 року профіцит на ринку нафти також очікується на рівні 900 тис. б/д, уточнюється в матеріалі.

ОПЕК+ у травні 2020 року скоротив видобуток нафти на 9,7 млн б/д через падіння попиту на нафту, спричиненого боротьбою з ковідом. Потім умови угоди неодноразово коригувалися. Так, із серпня альянс перейшов до фінального етапу виходу з оголошених два роки тому скорочень, а у вересні збільшує видобуток на 100 тис. б/д.

Поточна угода ОПЕК діє до кінця року. При цьому раніше у серпні міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бен Сальман заявив, що альянс незабаром розпочне роботу над новою нафтовою угодою на період після 2022 року.

Він також вказував на розбіжності, які є в динаміці фізичного і «паперового» (біржового) ринку, заявивши, що альянс, як і раніше, має всі необхідні важелі впливу на волатильність, включаючи скорочення видобутку.

Міністри ОПЕК+ збираються обговорити стан ринку нафти й подальші параметри угоди у понеділок, 5 вересня.

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